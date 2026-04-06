Runder Geburtstag
Schweitzer gratuliert Rehlinger – «Wichtige Impulsgeberin»
Alexander Schweitzer und Anke Rehlinger
Bei einem Currywurstessen mit Rehlinger (r) gab es für den Veganer Schweitzer (l) einst eine fleischlose Variante. (Archivbild)
Bernd von Jutrczenka. DPA

Mit ihrem Amtskollegen teile sie Lebensfreude, Humor und eine Portion Selbstironie, hat die Saar-Regierungschefin einmal gesagt. Nun meldet sich der Pfälzer zu einem besonderen Anlass bei ihr.

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Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Gruß über die Landesgrenze: Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat seiner saarländischen Amtskollegin Anke Rehlinger (beide SPD) zum heutigen 50. Geburtstag gratuliert. «Zum runden Geburtstag wünsche ich Anke Rehlinger von Herzen alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Kraft für ihre verantwortungsvollen Aufgaben», sagte Schweitzer (52) einer Mitteilung zufolge in Mainz.

Mit ihrer sachorientierten Art und ihrem Einsatz für Wirtschaft und Industrie an der Saar sei die Ministerpräsidentin eine wichtige Impulsgeberin weit über das Saarland hinaus. «Sie steht für eine Politik, die sich am Alltag der Menschen orientiert und stellt dabei pragmatische Lösungen in den Vordergrund», betonte Schweitzer. In der Länderfamilie habe Rehlinger «eine gewichtige Stimme».

© dpa-infocom, dpa:260406-930-909533/1

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Politik

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