Mainz/Speyer (dpa/lrs) – Die neue rheinland-pfälzische FDP-Chefin Daniela Schmitt will die FDP als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl führen. Schmitt, die auch Wirtschafts- und Verkehrsministerin im Land ist, werde bei der Listenaufstellung am 28. Juni in Speyer für den ersten Platz kandidieren, sagte Landesgeschäftsführer Stephan Hans in Mainz. Gegenkandidaten seien bisher nicht bekannt.

Das sei das Ergebnis der ersten Sitzung des neu gewählten Landesvorstands unter Schmitts Vorsitz, teilte Hans mit. Einen formellen Nominierungs-Beschluss für Schmitt gebe es nicht.

Der Landesvorstand habe Schmitt zudem erneut als Beisitzerin im Bundespräsidium nominiert. Darüber wird beim Bundesparteitag der Freien Demokraten am kommenden Freitag und Samstag in Berlin entschieden. Als Beisitzer im Bundesvorstand und Vertreter der rheinland-pfälzischen FDP werde der neue Landtagsfraktionschef Steven Wink antreten. David Dietz und Sandra Weeser kandidieren als Beisitzer und Beisitzerin.

Das Landtagswahlprogramm soll bei einem außerordentlichen Parteitag am 22. November verabschiedet werden. Die Landtagswahl ist am 22. März 2026.