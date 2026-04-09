In der Nähe von Spielplatz
Schädel-Fund bei Spielplatz löst Vermisstenfall
Absperrung der Polizei
Die Knochen waren im Januar gefunden worden (Symbolbild).
David Inderlied. DPA

Im Januar haben Kinder in Worms menschliche Knochen entdeckt. Dass der Zufallsfund mit dem Verschwinden eines Mannes zusammenhängt, ergab nun ein DNA-Abgleich.

Lesezeit 1 Minute

Worms (dpa/lrs) – Nachdem im Januar Kinder in der Nähe eines Spielplatzes in Worms einen menschlichen Schädel gefunden hatten, ist der Fall nun geklärt. Ein DNA-Abgleich ergab nach Polizei-Angaben zweifelsfrei, dass es sich um die sterblichen Überreste eines 72-Jährigen aus Worms handelt, der im Jahr 2019 von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war.

«Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen und Ermittlungen sowie einer Öffentlichkeitsfahndung konnte sein Aufenthaltsort seinerzeit nicht geklärt werden», teilt die Polizei mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden hätten sich nicht ergeben. Die Kriminalpolizei hatte in der Nähe des Fundorts weitere menschliche Knochen gefunden.

© dpa-infocom, dpa:260409-930-921748/1

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