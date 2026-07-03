Ab 2027 sollen Kitas im Saarland beitragsfrei werden. Doch reicht das für echte Chancengleichheit? Die Landesregierung plant mehr – und weiß um die Hindernisse.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Landesregierung denkt nach Worten von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) über eine «vollständige Kita-Pflicht» nach. «Allerdings gibt es hier zahlreiche gesetzliche Hürden zu überwinden. Und nicht zuletzt ist auch die Frage der Kapazitäten entscheidend», sagte sie.

Mit der vollständigen Kita-Beitragsfreiheit ab 2027 schaffe das Saarland gleiche Chancen für alle Kinder. «Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass jedes Kind vor der Einschulung die sprachlichen und sozialen Grundlagen erhält, die es für einen erfolgreichen Bildungsweg braucht – auch das gehört zu Chancengleichheit», betonte die Regierungschefin. Eine verpflichtende Teilnahme im letzten Kita-Jahr werde daher bereits im Pilotprojekt «Startklar Deutsch» getestet.