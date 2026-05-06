Saarland überrascht im Digital-Ranking. Gleich um sechs Plätze verbessert sich das kleinste deutsche Flächenland. In einem Teilbereich ist es sogar spitze.

Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) – Wie kommt die Digitalisierung in den Bundesländern voran? Zu dieser Frage erstellt der Branchenverband Bitkom regelmäßig einen Ländervergleich. Das Saarland hat in dem neuesten Bericht mit 61,7 von 100 möglichen Punkten einen großen Sprung nach vorn gemacht und sich von Platz zwölf auf Platz sechs verbessert. An der Spitze liegen mit Hamburg (70,3) und Berlin (63,8) zwei Stadtstaaten.

Für den Report wurden unter anderem die Digitalverantwortlichen aller 16 Bundesländer sowie mehr als 5.600 Menschen aus allen Ländern befragt. Außerdem flossen Daten von Statistiken der Behörden sowie Studien ein. Untersucht wurden vier Bereiche mit Blick auf die Digitalisierung: Wirtschaft, Infrastruktur, Governance und Verwaltung sowie Gesellschaft. «Einige Bundesländer profitieren von starken wirtschaftlichen und strukturellen Voraussetzungen, andere holen mit klugen politischen Entscheidungen und gezielten Investitionen auf», sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.

Saarland in einem Teilbereich führend

Punkten konnte das Saarland etwa bei dem Teilbereich Gesellschaft mit 73 von 100 möglichen Punkten. Dabei wurden etwa die digitalen Kompetenzen und die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zur Digitalisierung bewertet (Digitale Gesellschaft). Der Länderdurchschnitt liegt bei 64,8. Nur Sachsen kommt noch auf dieselbe Punktzahl. Bitkom ist der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche.

Bitkom Länderindex