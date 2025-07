Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat Stürmer Dominic Baumann unter Vertrag genommen. Zu den Details machte der FCS keine Angaben. Der in den vergangenen Tagen vereinslose Baumann spielte zuletzt für den SV Sandhausen, mit dem er in der abgelaufenen Saison in die Regionalliga abgestiegen war.

Der 30-Jährige bringt reichlich Drittliga-Erfahrung mit: Mehr als 250 Spiele bestritt er schon, dabei erzielte er 70 Treffer. In den vergangenen Jahren allerdings wurde Baumann von einer Pechsträhne verfolgt. Mit Sandhausen stieg er zum dritten Mal in Folge aus der 3. Liga ab und sorgte damit für einen bitteren Hattrick. Das Abstiegsschicksal ereilte den Angreifer auch 2023 mit dem FSV Zwickau sowie ein Jahr später mit dem Halleschen FC.

Trotz dieser Pechsträhne vertraut der FCS auf die Qualitäten von Baumann. «Dominic bringt genau das mit, was wir gesucht haben: Erfahrung, Abschlussstärke und eine hohe Spielintelligenz im letzten Drittel», sagte Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger laut Mitteilung und fügte hinzu: «Er weiß, wie man in dieser Liga Spiele entscheidet – das wird uns weiterhelfen.»