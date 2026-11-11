An einer Kreuzung in Gau-Algesheim prallen drei Autos aufeinander, zwei Frauen werden verletzt. Eine 62-Jährige soll bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren sein.

Gau-Algesheim (dpa/lrs) – Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Gau-Algesheim (Landkreis Mainz-Bingen) sind zwei Menschen verletzt und drei Autos beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll eine 62-Jährige am Nachmittag aus Richtung Ingelheim kommend das Rotlicht einer Ampel missachtet haben und in den Kreuzungsbereich gefahren sein. Dort stieß sie mit dem Wagen einer 67-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge prallten gegen einen wartenden Wagen an der Ampel. Die beiden Frauen wurden dabei verletzt.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde der Verkehr umgeleitet, es kam zu Behinderungen. Während der Verkehrsregelung widersetzte sich laut Polizeiangaben eine Person den Anweisungen der Beamten. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.