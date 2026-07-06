Ein Rollerfahrer missachtet die Vorfahrt – bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw wird der 20-Jährige schwerst verletzt.

Ettinghausen (dpa/lrs) – Bei dem Zusammenstoß seines Rollers mit einem Pkw in Ettinghausen (Westerwaldkreis) ist ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut ersten Ermittlungen der Polizei missachtete der Rollerfahrer am Abend die Vorfahrt eines 25 Jahre alten Autofahrers, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Der Beifahrer des Zweiradfahrers wurde leicht, der Fahrer des Rollers lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Pkws blieb laut den Angaben unverletzt. Der 20-jährige Rollerfahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz.