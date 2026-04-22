Wie lebten die Römer in Rheinhessen? Führungen, Workshops und ein Flashmob bringen am Römertag antike Kultur für Kinder und Erwachsene in die Gegenwart.

Mainz (dpa/lrs) – Die Porta Nigra in Trier, das römische Theater in Mainz, der Weinanbau etwa entlang von Mosel und Rhein: Die Römer haben die Geschichte und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz stark geprägt. Ihre Spuren sind bis heute sichtbar.

In Rheinhessen soll dieser Teil der Vergangenheit am Römertag am 26. April wieder lebendig werden. Archäologische Führungen, zahlreiche Mitmachaktionen und Vorführungen römischer Darsteller gehören zum Programm. Ein Überblick:

Ein Flashmob und römische Kulinarik

Besen, Topfdeckel und Kochlöffel – mitbringen sollen dies auf Wunsch des Alzeyer Museums Menschen, die Lust auf einen Flashmob haben. Bereits am 25. April um 16 Uhr soll auf dem Schulhof des Gymnasiums am Römerkastell mit den genannten Gegenständen ein «Römer Flashmob» stattfinden. Am Abend folgt dann in den Räumen des Museums der Eröffnungsvortrag eines Historikers zur Darstellung römischer Tyrannen wie Kaiser Nero.

Einblicke in die «Culina Romana», also die römische Küche, gibt am 26. April das Museum am Strom in Bingen. Erwachsene und Kinder können Moretum, eine Art römischen Dip, selbst zubereiten und verkosten. Probiert werden können auch gefüllte Datteln. Zusätzlich finden Führungen durch die Römerabteilung des Museums statt.

Legionäre mit Fragen löchern

An der Ausgrabungsstätte der Villa Rustica inmitten des Binger Waldes ist am Sonntag der Treffpunkt, um etwas darüber zu erfahren, wie die Römer ihre Gärten gestalteten. Heute ist noch weitgehend das Fundament des römischen Gutshofes erhalten. Dort soll Wissen rund um vielfältige Nutzpflanzen, römische Spiele und Eindrücke zum Leben eines Legionärs vermittelt werden.

Wer in Ingelheim Legionäre mit Fragen löchern will, sollte dem Museum bei der Kaiserpfalz am Römertag einen Besuch abstatten. Die Interessengemeinschaft «Imperium Romanum» hat es sich zur Aufgabe gemacht, die römische Bevölkerung um die Zeit 150 nach Christus darzustellen und schickt Darsteller als Legionäre in das Museum. Zudem könne mit Tinte, Schreibfeder und Holztäfelchen das Schreiben in «römischer Schreibschrift» ausprobiert werden, so das Museum.

App hilft, eine römische Palastvilla neu zu erleben

Eine Wiese in Mauchenheim (Landkreis Alzey-Worms) verbirgt ein Geheimnis: Unter der Erde liegen die Reste einer 1900 Jahre alten römischen Palastvilla. Wie Menschen im römischen Rheinhessen auf dem Land wohnten, kann mit Hilfe einer App erkundet werden, die das Anwesen digital rekonstruiert. Auf dem Gras werden der Ortsgemeinde zufolge die alten Fundamente gekennzeichnet sein – so wird ein Rundgang möglich, der das Gebäude außen und teilweise auch innen zeigt.

Ebenfalls ein besonderer archäologischer Fund ist der Grabstein des Silius in Dienheim (Landkreis Mainz-Bingen). Nach Angaben des Museums am Siliusstein handelt es sich um den einzigen römischen Grabstein, der in Deutschland in farbiger Bemalung gefunden wurde. Am Römertag öffnet das Museum seine Tore. Besucher könnten zudem das «panis militaris», das römische Soldatenbrot, kennenlernen, so das Museum.

Über den Römertag

In Worms im Museum Andreasstift wird ein Veteran und Legionär der heutigen Römerstadt Mainz Besuchern das Leben und die Ausrüstung der römischen Soldaten näherbringen. Das Anfassen und Ausprobieren der authentischen Ausrüstungsgegenstände sei ausdrücklich erlaubt, hieß es. Außerdem warten Führungen und Workshops.

Weitere Veranstaltungsorte sind etwa die St. Georgskapelle in Heidesheim, das Sironabad in Nierstein und der Geschichts- und Heimatverein in Stadecken-Elsheim. Am Aktionstag, der nach Angaben der Stadt Mainz bereits seit 1994 veranstaltet wird, ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Ein Jahr «Römer in Rheinhessen» und weitere Veranstaltungen

Der Römertag 2026 ist eingebettet in das regionale Themenjahr «Römer in Rheinhessen» des Regionalen Kulturmanagements Rheinhessen. Wie der Veranstalter mitteilt, bietet das Jahresprogramm Ausstellungen, Führungen, kreative Mitmachaktionen und Vorträge.

Kommende Veranstaltungen sind etwa eine Führung am römischen Theater in Mainz am 9. Mai oder das Römerfest am 6. und 7. Juni am Schloss Alzey. Im Innenhof des Landesmuseums Mainz schlagen am 26. und 27. Juni römische Soldaten ihre Zelte auf.