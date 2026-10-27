Die Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland geht in die nächste Runde. Rheinland-Pfalz und das Saarland können sich dabei zurücklehnen.

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) – Bei der Suche nach einem deutschen Atommüll-Endlager sind Rheinland-Pfalz und das Saarland schon länger aus dem Rennen. Denn in beiden Bundesländern sind dafür keine günstigen geologischen Voraussetzungen vorhanden. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sucht nach einem Standort für ein Endlager, das unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen soll.

Das einstige Kohlebergbauland Saarland war bereits 2020 nicht mehr in den Gebieten aufgelistet, die dafür grundsätzlich infrage kommen. In Rheinland-Pfalz gibt es zwar Gebiete in Rheinhessen und der nördlichen Pfalz, die dafür theoretisch infrage kämen. Sie wurden aber im Jahr 2025 als gering oder sogar ungeeignet eingestuft und zählen nicht mehr zu den Flächen, die bei der Suche noch einbezogen sind.

Zuletzt waren das insgesamt noch etwa 25 Prozent der deutschen Landesfläche. Heute (Dienstag/14.00 Uhr) will die Bundesgesellschaft für Endlagerung in dem mehrstufigen Prozess bekanntgeben, wie sie diese verbliebenen Flächen bewertet im Hinblick auf die Tauglichkeit als Atommüll-Endlager. Dadurch sollen die Gebiete mit möglichen Standorten weiter eingegrenzt werden.