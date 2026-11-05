Auch außerhalb der Union gibt es Unterstützung für Ilse Aigner als Bundespräsidentin. Die saarländische SPD-Regierungschefin Anke Rehlinger fände Aigner sehr geeignet.

Saarbrücken (dpa) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat ihre Unterstützung für die CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin bekräftigt. «Ich kenne Ilse Aigner schon sehr lange, habe immer hervorragend mit ihr zusammengearbeitet», sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. «Ilse Aigner ist bodenständig, sehr erfahren und genießt überparteilich hohes Ansehen. Sie wäre eine sehr gute Bundespräsidentin.»



Rehlinger hatte schon Mitte Oktober eine mögliche Kandidatur Aigners unterstützt: «Es ist Zeit für eine Frau in Bellevue. Wann, wenn nicht jetzt?»

Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar 2027 von der Bundesversammlung gewählt, die sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und genauso vielen Wahlleuten aus den Ländern zusammensetzt. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten.

Die CSU unterstützt eine Kandidatur von Aigner, auch mehrere einflussreiche CDU-Politiker haben sich inzwischen offen für Aigner ausgesprochen, darunter alle drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten.