In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen ungemütlich. Gelegentlich blitzt die Sonne durch.

Barweiler (dpa/ lrs) – Die Wetteraussichten für die kommenden Tage dürften im Saarland und in Rheinland-Pfalz kaum für Begeisterung sorgen. Bis zum Abend sind einzelne Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lokal werden Starkregen mit bis zu 15 bis 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinkörniger Hagel sowie starke bis stürmische Böen aus Westen erwartet.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. In einzelnen Tal- und Muldenlagen kühlt es in der Nacht auf bis zu 1 Grad ab. Dort ist leichter Frost in Bodennähe wahrscheinlich.

Dienstag freundlicher, Mittwoch unbeständig

Am Dienstag zeigt sich das Wetter etwas freundlicher. Es wird heiter bis wolkig, zunächst sind nur vereinzelt kurze Schauer zu erwarten. Zum Abend hin zieht jedoch zunehmend Regen auf, wie der DWD berichtet. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad.

Am Mittwoch wird das Wetter wieder unbeständiger. Es bleibt stark bewölkt mit gebietsweise schauerartigem Regen. Zeitweise sind erneut Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich häufiger die Sonne, zudem wird es zunehmend trocken und freundlicher. Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad.