Durchsuchung in St. Ingbert
Radioaktive Mineralien – Behörden informieren über Einsatz
Einsatz wegen radioaktiven Mineralien in St. Ingbert
Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Dienstag vor Ort, von Polizei über Feuerwehr bis hin zu Experten für Gefahren wegen chemischer, biologischer, radiologischer oder nuklearer Stoffe.
Harald Tittel. DPA

Der Dienstag war ein besonderer in St. Ingbert. Über Stunden lief ein Großeinsatz wegen radioaktiver Mineralien in einer Wohnung. Was hatte es damit auf sich?

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken/St. Ingbert (dpa/lrs) – Nach dem Großeinsatz wegen radioaktiver Mineralien im Saarland sind nach wie vor viele Details und Hintergründe unklar. Was genau lagerte in der Wohnung eines 24-jährigen Mannes in St. Ingbert und wie haben die Ermittler davon erfahren? An diesem Mittwoch (12.00 Uhr) wollen die Polizei sowie an dem Einsatz vom Dienstag beteiligte Behörden im Innenministerium in Saarbrücken darüber informieren.

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben Hinweise bekommen, dass der 24-Jährige in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus radioaktive Mineralien hat und mit diesen unsachgemäß umgeht, wie es hieß. Nach wie vor ist unklar, um was es sich genau handelte und ob die Mineralien inzwischen abtransportiert wurden. Auch die Hintergründe, warum der Mann die Mineralien bei sich hatte, wurden vorerst nicht bekannt.

Was hat es mit dem weiteren Objekt auf sich?

Laut Polizei könnten bei mechanischer Verarbeitung des Gesteinsmaterials sowohl Schwermetalle als auch radioaktive Partikel freigesetzt werden. Dabei entstehende Stäube bergen demnach bei direktem, ungeschütztem Kontakt ein Gesundheitsrisiko. Klar ist, in der Wohnung des Mannes wurden Strahlungswerte festgestellt, sie wurde gesperrt und für unbewohnbar erklärt.

Ein Risiko für Nachbarn bestehe aber nicht, betonte die Polizei. Andere Menschen mussten folglich ihre Wohnungen nicht verlassen. In den Blick der Ermittler ist inzwischen ein weiteres Objekt geraten. Es handelt sich der Polizei zufolge um ein Anwesen Dritter, in dem ebenfalls diese Mineralien gelagert worden sein könnten. Wo dieses Objekt ist, sagte die Polizei zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:260805-930-484852/1

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