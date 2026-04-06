Mehrere Hundert Fahrzeuge nimmt die Polizei am Osterwochenende am Nürburgring genauer unter die Lupe. Häufige Mängel: unzulässige Umbauten und deutliche Tempoüberschreitungen.

Nürburg (dpa/lrs) – Rund um den Nürburgring hat die Polizei am Osterwochenende mehrere Hundert Fahrzeuge kontrolliert. «Ziel der Einsätze war es, insbesondere Verstöße im Zusammenhang mit unzulässigen technischen Veränderungen, überhöhter Geschwindigkeit sowie dem Verursachen unnötigen Lärms zu ahnden», so die Polizei in einer Mitteilung. Bei den Schwerpunktkontrollen seien zahlreiche Verstöße festgestellt worden.

Dazu hätten unter anderem unzulässige Umbauten, Manipulationen an Abgasanlagen sowie erhebliche Mängel an der Verkehrssicherheit gehört, hieß es. In mehreren Fällen sei die Weiterfahrt untersagt worden. Zudem seien 43 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden, bei denen die Höchstgeschwindigkeit teils deutlich überschritten worden sei.

Zuvor hatte die Polizei bereits angekündigt, über die Osterfeiertage verstärkt Kontrollen durchzuführen. Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, sich an die Regeln zu halten, nicht an illegalen Rennen teilzunehmen und entsprechende Vorfälle zu melden. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen auch künftig fortzuführen.