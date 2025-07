Eine Frau taucht laut Polizei an einer Wache auf und randaliert. Am Ende findet sie sich in einer Zelle wieder.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine 29-Jährige soll mit ihrem aggressiven Verhalten für Aufsehen an einer Polizeiwache in Kaiserslautern gesorgt haben. Wie die Polizei mitteilte, suchte die Frau die Wache am Hauptbahnhof in der Nacht auf und rastete ohne ersichtlichen Grund aus. Sie habe gegen die Eingangstür getreten und auf die Türkamera gespuckt. Als Beamte nach draußen kamen, soll sie diese beleidigt und beschimpft haben.

Nachdem ihr ein Platzverweis ausgestellt worden sei, sei sie davongestürmt. Dabei schlug sie gegen ein geparktes Auto, wie es hieß. Die Polizeibeamten folgten der 29-Jährigen. Daraufhin habe die Frau die Beamten erneut beleidigt und sich hochaggressiv gezeigt. Sie ging nach den Angaben sogar bedrohlich auf die Polizisten zu. Daher wurde sie festgenommen und in einer Zelle untergebracht. Gegen die 29-Jährige wurde nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.