Nach einem mutmaßlichen Pfefferspray-Vorfall an einer Realschule in Bad Kreuznach kommen acht Schüler ins Krankenhaus. Die Polizei nimmt umfangreiche Ermittlungen auf.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - 50 Schülerinnen und Schüler sind an einer Schule in Bad Kreuznach wegen Reizgases im Treppenhaus leicht verletzt worden. Acht von ihnen «mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden», teilte die Polizei mit.

Nach vorläufigen Ermittlungen habe ein minderjähriger Schüler in einem Treppenhaus einer Realschule Plus Pfefferspray freigesetzt. «Eine über den Vorfall hinausgehende Gefährdung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt», hieß es weiter.

Klagen über Atemreizungen

Feuerwehr, Polizei, Sanitäter und kommunaler Vollzugsdienst waren im Einsatz. Schülerinnen und Schüler klagten über Atemreizungen. Die umfangreichen Ermittlungen dauerten an - unter anderem mit Zeugenvernehmungen, sagte ein Polizeisprecher.

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