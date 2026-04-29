Historisches Museum Frankfurt Geldgeschichte ist Weltgeschichte Christian Huther 29.04.2026, 09:49 Uhr

i Die berühmten Bronzeskulpturen von Bulle und Bär des Bildhauers Reinhard Dachlauer symbolisieren seit 1988 vor der Frankfurter Börse das Auf und Ab des Wertpapierhandels - daran erinnert im Historischen Museum dieses Modell. HMf/Horst Ziegenfusz

Vom Pesttaler bis zur Teuerungsmedaille: Die Schau „Die Welt im Geld“ im Historischen Museum Frankfurt erzählt Weltgeschichte anhand von Münzen – prägnant, anschaulich und überraschend aktuell.

„An einer Münze oder einer Banknote lässt sich die Welt erklären“, sagt Christina Bach gleich eingangs. Das mag man der Kuratorin für Münzkunde, Technik und Industrie des Historischen Museums in Frankfurt nicht recht glauben. Aber die neue Ausstellung des Museums bekehrt rasch alle Skeptiker.







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