Die neue Spitze schlägt eher versöhnliche Töne Richtung Land und dem vor Kurzem eingesetzten Beauftragten an. Der soll die Bücher der enorm unter Druck stehenden Kammer prüfen. Der Weg ist noch weit.

Mainz (dpa/lrs) – Der neue Vorstand der Pflegekammer Rheinland-Pfalz will angesichts der finanziellen Schieflage das Gespräch mit dem Land suchen. Ein neuer Geschäftsführer ist nach Angaben der neuen Präsidentin Alexandra Schug zwar bereits ausgeguckt, ein Vertrag kann aber zunächst wegen der verhängten Haushaltssperre für die Kammer noch nicht geschlossen werden.

Das Sozialministerium hat die Rechtsaufsicht inne. Kürzlich hatte es einen Beauftragten eingesetzt, der die Finanzen der Kammer unter die Lupe nimmt. Dabei handelt es sich um den Detlef Placzek, den früheren Präsidenten des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung.

Wie prekär ist die Finanzlage?

Ein wesentlicher Grund für die schwierige Finanzlage sind vor allem ausbleibende Mitgliedsbeiträge. Nach früheren Angaben der Kammer muss mehr als eine halbe Million Euro eingetrieben werden. Dem Vernehmen nach könnte es bald sogar Probleme geben, Gehälter für die rund 50 Mitarbeitenden der Geschäftsstelle der Pflegekammer, die eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, zu zahlen.

Im seit vergangener Woche bestehenden neuen Vorstand sitzen Vertreter der Seite, die die seit zehn Jahren bestehende Kammer in den vergangenen Monaten stark kritisiert hatte, mehrfach wurde auch deren Auflösung gefordert. Auf die neue Präsidentin Schug geht eine Petition für die Abschaffung der Kammer zurück, für die mehrere Tausend Unterschriften zusammenkamen.

Schug betonte nun, dass der neue Vorstand bei allen möglichen Differenzen die Verantwortung als Arbeitgeber und die berechtigten Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geschäftsstelle sehe. Mit der Rechtsaufsicht und der Politik solle das Gespräch gesucht werden, «um das Versprechen zur Beendigung von Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeiträgen zu erreichen».

Neuer Geschäftsführer noch ohne Vertrag

Gerade die Pflichtmitgliedschaft in der Kammer für Beschäftigte in der Pflege – sei es stationär oder ambulant – ist vielen Mitgliedern ein Dorn im Auge. Es hatte deswegen auch schon Demonstrationen gegeben. Das Land hatte in der Vergangenheit stets betont, dass eine solche Kammer als Branchenvertretung nur mit Pflichtbeiträgen einhergehen könne.

Der bisherige Geschäftsführer Thorsten Müller wird die Pflegekammer Ende November verlassen. Der Kammervorstand hat nach eigenen Angaben mit Datum vom 19. November 2026 Kai Boeddinghaus zu seinem Nachfolger bestellt. Noch gehe damit aber kein Anstellungsverhältnis einher, weil ein solches zunächst mit der Rechtsaufsicht abzuklären sei. Hintergrund ist, dass der Beauftragte quasi eine Haushaltssperre verhängt hatte.