Seit 100 Jahren sind sie in der Mainzer Fastnacht unterwegs. Zum Jubiläum der Schwellköpp gibt es einen neuen. Der ist zwar mit moderner Technik ausgestattet - ihm fehlt aber noch was.

Mainz (dpa/lrs) – Die Schwellkopp-Familie der Mainzer Fastnacht hat Zuwachs bekommen: Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum der überdimensionalen Pappmaché-Figuren in der Fastnachtskampagne 2027 gibt es ein neues Mitglied. Einen Namen hat die Figur mit der Baseballkappe aber noch nicht, wie der Mainzer Carneval-Verein (MCV) und der Schwellkopp-Träscher-Club (SKTC) bei der Vorstellung mitteilten. Der soll bei einem Wettbewerb gefunden werden.

30 «erwachsene» Schwellköpp (Geschwollene Köpfe) und 13 Kinder-Figuren gab es bisher. Der neue hat bewegliche Schulterpolster, die dem Träger ergonomischen Komfort bieten, wie der MCV berichte. Er ist aber mit rund 25 Kilogramm genauso schwer wie seine Verwandten.

Kamera-Assistent soll Zusammenstöße verhindern

Ein kameragesteuertes Assistenzsystem soll Hindernisse erkennen und helfen, Zusammenstöße zu vermeiden. Eine spezielle Software könne das Publikum auf einem innen liegenden Display anzeigen, beschreibt der MCV die Technik des Neuen.

Dazu komme ein integriertes Infotainmentsystem, das die Geräuschkulisse dämpft und es dem Träger sogar ermöglicht, eigene Musik zu hören – das ist Christian Thöma, der den neuen Schwellkopp maßgeblich mitgebaut hat.

Der Legende nach ist er ein Rückkehrer aus Australien

Eine Geschichte gibt es wie für die alten auch für den neuen Schwellkopp. Danach ist er ein «altersmilder Rückkehrer» aus Australien und eigentlich der ältere Bruder von «Schambes». Mit dem habe er einst ein Kettenkarussell betrieben. Weil er gerne über andere herzog, galt er als ausgesprochener «Zornegickel». Als er seine Schwägerin «Blunz» wegen ihres langen Wintermantels mit einer «zugehängt Reitschul» verglich, kam es zum großen Familienkrach. Schambes warf seinen Bruder aus dem gemeinsamen Geschäft, woraufhin dieser nach Australien auswanderte und dort mit einem Kettenkarussell als Schausteller umherzog.