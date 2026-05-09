Die bisherigen Parteivorsitzenden sitzen im neuen Landtag. Wegen der Trennung von Amt und Mandat machen sie den Weg für neue Gesichter an der Parteispitze frei.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzischen Grünen haben eine neue Parteispitze. Carolin Cloos und Christin Sauer wurden auf dem Parteitag in Idar-Oberstein zu den neuen Landesvorsitzenden gewählt. Die aus dem Kreisverband Worms stammende Cloos erzielte ein Ergebnis von 72,28 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf 63,37 Prozent der Stimmen kam Sauer aus Mainz.

Cloos hatte in ihrer Bewerbungsrede betont, die Grünen dürften nicht leiser werden in der Landtagsopposition, sondern müssten noch lauter sein. Klimaschutz, Demokratie und soziale Gerechtigkeit seien für sie nicht verhandelbar. Die Grünen müssten noch mehr in alle Regionen des Landes zu den Menschen gehen, dort zuhören und das Gespräch suchen. Den Kreisverbänden der Grünen sagte Cloos mehr Unterstützung zu den.

Sauer kündigte in ihrer Bewerbungsrede an, die Kreis- und Ortsverbände der Partei zu stärken. Die Grünen müssten Vertrauen vor Ort gewinnen durch Zuhören, Politik erklären und Sorgen aufnehmen. Es gehe darum, in die ländlichen Regionen im Land zu gehen und dort vor Ort präsent zu sein. Außerdem wolle sie die Kampagnenfähigkeit der Grünen weiterentwickeln, auch im digitalen Raum, sagte Sauer.

Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes sitzen im neuen Landtag

Die bisherigen Parteivorsitzenden Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes wurden auf dem Parteitag mit viel Applaus verabschiedet. Sie waren nicht wieder für die Vorstandsposten angetreten, weil sie zwei der zehn Grünen-Abgeordneten im neuen rheinland-pfälzischen Landtag sind. Ihre Ämter als Parteivorsitzende gaben sie wegen der Trennung von Amt und Mandat ab. Zu dem Parteitag waren rund 200 Delegierte gekommen.

Die Grünen sind im neuen Parlament die kleinste von vier Parteien und nach 15 Jahren in der Regierung künftig in der Opposition. Bei der Landtagswahl erzielte die Partei ein Ergebnis von 7,9 Prozent. Die Zahl der Mitglieder liegt bei rund 7.800 in Rheinland-Pfalz.