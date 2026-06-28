Dem fröhlichen Showprogramm tue das keinen Abbruch, erklärt der Sender. Die Sendung ist Mitte Mai in ihr 40. Jahr gestartet.

Mainz (dpa) – Seit dem Start der diesjährigen Saison des ZDF-Fernsehgartens ist Alkohol auf dem Gelände des Senders auf dem Mainzer Lerchenberg tabu. Es werde kein Alkohol ausgeschenkt, teilte das ZDF auf Anfrage mit.

«Bei ausgewählten Sendungen haben wir bereits die Erfahrung gemacht, dass dieses Vorgehen dem fröhlichen und ausgelassenen Showprogramm vor Ort mit Familien und Fans keinen Abbruch tut», hieß es von dem Sender weiter. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Die von Andrea Kiewel seit vielen Jahren moderierte Unterhaltungsshow feiert in diesem Jahr 40. Geburtstag.