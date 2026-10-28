Zwischen dem 30. Oktober und dem 1. November wird die Strecke zwischen Mainz-Gonsenheim und Mainz-Mombach nachts gesperrt. Wo Autofahrer entlang geleitet werden.

Mainz (dpa/lrs) – Wegen Bauarbeiten kommt es am kommenden Wochenende zu nächtlichen Sperrungen der Autobahn 643 in Richtung Wiesbaden. Konkret betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Mainz-Gonsenheim und Mainz-Mombach, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Zwischen dem 30. Oktober und dem 1. November beginnen die nächtlichen Sperrungen jeweils abends um 21.00 Uhr und enden am Folgetag um 5.00 Uhr morgens. Auch die Zufahrt zur A643 an der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim sowie die Abfahrt an der Anschlussstelle Mainz-Mombach sind von der Sperrung betroffen. Tagsüber ist die Strecke laut Autobahn GmbH ohne Einschränkungen befahrbar.

Autofahrer, die von der A63 oder der A60 kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden unterwegs sind, werden über das Autobahnkreuz Mainz-Süd auf die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt umgeleitet. Weitergehend führt die Umleitung über die Weisenauer Brücke auf die A671 zum Autobahnkreuz Schierstein und auf die A643 zur Anschlussstelle Wiesbaden-Äppelallee.