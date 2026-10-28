Bauarbeiten
Nächtliche Sperrungen der A643 in Fahrtrichtung Wiesbaden
Bauarbeiten auf Autobahn
Während der nächtlichen Sperrungen werden Umleitungen für Autofahrer eingerichtet. (Symbolbild)
Jan Woitas. DPA

Zwischen dem 30. Oktober und dem 1. November wird die Strecke zwischen Mainz-Gonsenheim und Mainz-Mombach nachts gesperrt. Wo Autofahrer entlang geleitet werden.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Wegen Bauarbeiten kommt es am kommenden Wochenende zu nächtlichen Sperrungen der Autobahn 643 in Richtung Wiesbaden. Konkret betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Mainz-Gonsenheim und Mainz-Mombach, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Zwischen dem 30. Oktober und dem 1. November beginnen die nächtlichen Sperrungen jeweils abends um 21.00 Uhr und enden am Folgetag um 5.00 Uhr morgens. Auch die Zufahrt zur A643 an der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim sowie die Abfahrt an der Anschlussstelle Mainz-Mombach sind von der Sperrung betroffen. Tagsüber ist die Strecke laut Autobahn GmbH ohne Einschränkungen befahrbar.

Autofahrer, die von der A63 oder der A60 kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden unterwegs sind, werden über das Autobahnkreuz Mainz-Süd auf die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt umgeleitet. Weitergehend führt die Umleitung über die Weisenauer Brücke auf die A671 zum Autobahnkreuz Schierstein und auf die A643 zur Anschlussstelle Wiesbaden-Äppelallee.

© dpa-infocom, dpa:261028-930-907295/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten