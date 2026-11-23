Die beiden Stahlsegmente wiegen jeweils rund 475 Tonnen und sollten schon Ende September eingesetzt werden. Was nach dem Einhub an der Pfaffendorfer Brücke noch ansteht.

Koblenz (dpa/lrs) – Nach wochenlanger Verzögerungen wegen Niedrigwassers werden an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz die beiden fehlenden Mittelsegmente eingebaut. Aktuell laufen die Arbeiten für das südliche Segment, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Dafür ist der Rhein als Bundeswasserstraße voraussichtlich bis 17.00 Uhr gesperrt.

Das jeweils rund 475 Tonnen schwere Stahlteil war am Samstag gemeinsam mit dem zweiten fehlenden Segment aus Mannheim nach Koblenz transportiert worden. Am Dienstag soll das nördliche Mittelsegment folgen. Auch dafür ist eine Sperrung des Rheins von 8.00 bis voraussichtlich 17.00 Uhr vorgesehen. Die eigentlichen Einhubarbeiten sollen jeweils rund sechs Stunden dauern.

Niedriger Wasserstand sorgte für Verzögerung

Noch vor Weihnachten sollen beide Stahlteile in ihrer endgültigen Position sein und verschweißt werden. Anfang 2027 könnte dann mit der Herstellung der Fahrbahnplatte begonnen werden. Ursprünglich waren die Einhubarbeiten bereits für Ende September geplant. Damals hatten die niedrigen Wasserstände des Rheins den Transport der großen Stahlteile verhindert.

Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke, einer wichtigen Verkehrsachse in Koblenz, läuft seit 2023. Die Bauzeit für das 311 Meter lange Bauwerk war ursprünglich mit rund fünf Jahren veranschlagt worden.