Darf Coach Vincent Wagner beim großen Spiel des Aufsteigers SV Elversberg gegen die Bayern doch an der Seitenlinie stehen? Der Verein versucht, die Sperre noch abzuwenden.

Spiesen-Elversberg (dpa) – Fußball-Bundesligist SV Elversberg hat erneut Einspruch gegen die Sperre von Trainer Vincent Wagner eingelegt. Der Coach droht das Duell des Aufsteigers mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zu verpassen – zumindest an der Seitenlinie.

Wagner hatte beim 4:3-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende die Gelb-Rote Karte gesehen. Nach einer Einwurf-Fehlentscheidung, die Schiedsrichter Martin Petersen später eingeräumt hatte, hatte der 40-Jährige das Spielfeld betreten und dafür Gelb gesehen. In der Halbzeitpause habe er dann erneut die Nähe zum Unparteiischen gesucht und dafür die zweite Gelbe Karte gesehen.

«Habe wirklich nichts gemacht»

Wagner hatte darauf mit Unverständnis reagiert. «Ich habe wirklich nichts gemacht. Gemeckert habe ich nicht. Das möchte ich mal festhalten. Ich bin auch nicht gerannt, habe auch nicht gewunken», sagte er nach dem Verweis auf die Tribüne.

Der Einspruch gegen die automatische Sperre war vom DFB-Sportgericht wegen fehlender «Anhaltspunkte für einen offensichtlichen Irrtum des Schiedsrichters» verworfen worden. Durch den erneuten Einspruch, der binnen 24 Stunden möglich war, kommt es nun am Freitag zu einer mündlichen Verhandlung.