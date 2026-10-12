An der Lahn kommt kurz vor Fachbach-Oberau ein Motorradfahrer zu Fall. Was die Polizei zum Unfallhergang mitteilt.

Montabaur (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Rhein-Lahn-Kreis schwer verletzt worden. Er kam kurz vor Fachbach-Oberau mit seiner Maschine zu Fall, nachdem er vermutlich die bauliche Begrenzung einer Verkehrsinsel auf der Fahrbahn touchiert hatte, wie die Polizei mitteilte.

Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 260 teils gesamt, teils halbseitig gesperrt.