Regionalverkehr
Mittelrheinbahn: Ersatzverkehr wegen Bauarbeiten
Bahngleise
Bauarbeiten führen zu Änderungen im Fahrplan. (Symbolbild)
Marcus Brandt. DPA

Wegen Bauarbeiten setzt die Mittelrheinbahn zwischen Mainz und Koblenz auf Ersatzbusse. Welche Fahrten betroffen sind und was Fahrgäste beachten müssen.

Koblenz (dpa/lrs) – Bei der Mittelrheinbahn gibt es ab diesem Wochenende erneut Änderungen im Fahrplan. Vom 11. bis 17. April werde in verschiedenen Streckenabschnitten auf ausgewählten Fahrten Schienenersatzverkehr eingesetzt, wie Trans Regio mitteilte. Zudem entfielen Stopps an Haltestellen. Grund seien Bauarbeiten.

Laut Unternehmen geht es um ausgewählte Abfahrten von Mainz Hauptbahnhof und Koblenz Hauptbahnhof Richtung Mainz – in mehreren Abschnitten werden demnach zwischen Mainz und Koblenz Busse eingesetzt.

Die Busse hielten laut Mitteilung an den bekannten Haltepunkten der Züge. Zwischenhalte werden mit Bussen bedient. Fahrgäste müssen mit geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten und Verspätungen rechnen.

© dpa-infocom, dpa:260408-930-918067/1

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