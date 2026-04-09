Der mutmaßliche Mörder von Amy Lopez war ein polizeibekannter Sexualstraftäter. Schon 1999 musste er eine Speichelprobe abgeben. Aber die wurde aus der Datenbank gelöscht. Das hat die Arbeit der Ermittler erschwert. Die Kripo-Gewerkschaft übt Kritik.
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Mitte Februar gelingt der Koblenzer Mordkommission eine spektakuläre Sensation. Fast 32 Jahre nach dem brutalen Mord an der US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein landen die Ermittler um Kriminalhauptkommissarin Simone Roeder einen Volltreffer.