Ein Familienvater stirbt bei der Kollision zweier Fahrzeuge in Ludwigshafen. Ein Raser muss daher für mehrere Jahre hinter Gitter. Beim zweiten Angeklagten entscheidet das Gericht anders.

Frankenthal/Ludwigshafen (dpa) – Wegen eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge in Ludwigshafen ist ein 23-Jähriger zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Sein Führerschein wird eingezogen. Erst zwei Jahre, nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist, kann er eine neue Fahrerlaubnis bekommen, wie das Landgericht Frankenthal mitteilte. Ein Mitangeklagter wurde freigesprochen, da die Kammer im Urteil – anders als de Anklage – nur noch von einem «Einzelrennen» des Hauptangeklagten ausging.

Bei dem Unfall am 11. August 2024 in Ludwigshafen war ein 36 Jahre alter Familienvater ums Leben gekommen. Nach Überzeugung der Anklage beschleunigte der 23-jährige Raser an einer Ampel beim Umspringen auf Grün stark, um schneller als der nun freigesprochene 32-jährige andere Autofahrer neben ihm zu sein. Der 23-Jährige soll mit bis zu 172 Kilometern pro Stunde durch eine Tempo-50-Zone gerast und bei Rot in eine Kreuzung eingefahren sein. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem Wagen des Opfers.

«Provokantes» Anfahren an der Ampel

Der 32-jährige Autofahrer war laut einer Gerichtssprecherin an der auf Grün springenden Ampel zwar ebenfalls «provokant» angefahren, ließ sich aber rasch wieder zurückfallen.

Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem Urteil vier Jahre Gefängnis für den 23-Jährigen gefordert sowie acht Monate auf Bewährung für den jetzt freigesprochenen 32-Jährigen. Die Verteidigung des jüngeren Hauptangeklagten stellte keinen konkreten Strafantrag. Der Anwalt des 32-Jährigen anderen Autofahrers hatte den Freispruch gefordert.

Hauptangeklagter noch auf freiem Fuß

Der verurteilte Hauptangeklagte ist laut der Gerichtssprecherin vorerst noch auf freiem Fuß und bekommt die Ladung zum Haftantritt, nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist. Sein Verteidiger habe ankündigt, dass der 23-Jährige das Urteil akzeptiere, also keine Rechtsmittel einlege.