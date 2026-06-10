Lesen
Mehr als 7.000 Kinder lesen: Weltrekord in Mainz
Vorlesen
Kinder lesen Gedicht in Mainzer Stadion für Weltrekord (Symbolbild).
Fernando Gutierrez-Juarez. DPA

Rekordstimmung im Stadion: Kinder aus ganz Rheinland-Pfalz lesen synchron und sorgen für Gänsehaut. Wie die La-Ola-Lesewelle zum unvergesslichen Erlebnis wurde.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Lesen für den Weltrekord: Im Mainzer Stadion haben 7.508 Kinder gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel ein Gedicht in einer La-Ola-Welle vorgelesen. Die Organisatoren teilten die Schülerinnen und Schüler aus ganz Rheinland-Pfalz in Gruppen ein. Nacheinander lasen sie einzelne Wörter laut vor, die auf der Leinwand der Mewa-Arena erschienen. Dabei standen sie auf, um die La-Ola-Welle zu imitieren.

Als Anerkennung gab es am Mittwochvormittag die offizielle Auszeichnung als Weltrekord vom Deutschen Rekordinstitut und für jedes Kind eine Urkunde. Der Leserattenservice aus Dieblich im Landkreis Mayen-Koblenz, der 1. FSV Mainz 05 und SWR1 Rheinland-Pfalz organisierten die Veranstaltung.

© dpa-infocom, dpa:260610-930-201010/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten