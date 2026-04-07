Nach einem Vorfall in einer Arztpraxis eskaliert ein Polizeieinsatz in einem Park: Ein Mann schießt auf eine Polizistin. Danach flieht er - und eine Fahndung beginnt.

Prüm/Trier (dpa) - Ein Mann hat Behördenangaben zufolge in der Eifelstadt Prüm eine Polizei-Dienstwaffe aus dem Holster entrissen und eine Polizistin angeschossen. Die Beamtin wurde durch einen Schuss im Oberschenkel getroffen, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte. Sie sei im Krankenhaus operiert worden und befinde sich nicht in Lebensgefahr.

Der Verdächtige floh den Angaben zufolge in Richtung eines angrenzenden Waldes, er wurde im Zuge einer Fahndung festgenommen. Der polizeibekannte 25-Jährige habe dann keinen Widerstand geleistet, sagte eine Polizeisprecherin.

Polizei wegen Ärger in Arztpraxis gerufen

Die Polizeistreife in Prüm war am Dienstag zu einer Arztpraxis gerufen wurde, weil der Mann dort randaliert haben soll. Der Verdächtige befand sich bei Eintreffen der Polizei allerdings nicht mehr in der Praxis. Polizisten trafen ihn dann im nahe gelegenen Kurpark an. Der Mann habe nicht auf Ansprache reagiert, hieß es. «Es kam zu einem körperlichen Gerangel. Im Zuge dessen konnte durch den Tatverdächtigen eine Dienstwaffe aus dem Holster entrissen werden», schrieb die Polizei in einer Mitteilung.

Polizei riet: keine Anhalter mitnehmen

Nach der Flucht des Mannes hatten die Ermittler mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihm gesucht. Wer ihn sehe, solle sofort den Notruf wählen und ihn nicht selbst ansprechen, hieß es. Autofahrern riet die Polizei, keine Anhalter mitzunehmen. Der Mann sollte nicht angesprochen werden. «Er könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden», so die Ermittler.

Die Tatwaffe fand die Polizei im Nahbereich des Kurparks. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen. Die Polizei bedankte sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die bisherige Mithilfe.