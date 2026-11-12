Bis zum Ende des Bühnenprogramms blieb die Mainzer Fastnacht am Schillerplatz weitgehend ruhig. In der Nacht änderte sich die Lage – was die Polizei registrierte.

Mainz (dpa/lrs) – Die Polizei hat in der Nacht in Mainz zehn Körperverletzungen registriert. Drei davon wurden als gefährliche Körperverletzungen eingestuft, «weil zugetreten wurde», wie es hieß. Die Fastnachtsfeier am Mainzer Schillerplatz sei bis zum Ende des Bühnenprogramms am Mittwochabend zunächst weitgehend ruhig verlaufen. Demnach kam es bis dahin nur zu einer Körperverletzung.

In der Nacht erlitt ein Jugendlicher laut Mitteilung dann eine offene Kopfverletzung und war bewusstlos. In zwei Fällen wurden Gegenstände geraubt, außerdem wurde ein Taschendiebstahl bekannt. Ein Mann rief nach Polizeiangaben laut Parolen aus der NS-Zeit. In nahezu allen Fällen seien Beschuldigte angetroffen und Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, hieß es.

Bei Jugendschutzkontrollen kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben rund 200 Jugendliche. Dabei seien 40 Vapes und 32 Liter Alkohol sichergestellt und vernichtet worden. Insgesamt überprüfte die Polizei demnach 430 Personen; bei zwei Personen wurde ein Taschenmesser sichergestellt. 19 Personen erhielten einen Platzverweis.