Zweite Hauptrunde
Mainz und Elversberg im DFB-Pokal gefordert
Nadiem Amiri
Amiri und Mainz sind beim VfL Bochum gefordert.
Florian Wiegand. DPA

Die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal bietet den Bundesligisten aus dem Südwesten Duelle mit Zweitligisten. Während Mainz in den Ruhrpott muss, tritt Elversberg im eigenen Stadion an.

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Bochum/Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 und die SV Elversberg peilen im DFB-Pokal den Einzug ins Achtelfinale ein. Beide Bundesligisten bekommen es am Dienstag mit Zweitligisten zu tun. Die Mainzer sind bei den frühen Spielen (18.00 Uhr/Sky) beim VfL Bochum gefordert.

«Ob uns die Resultate helfen? Sie sollten eine gewisse Zuversicht geben, aber jedes Spiel beginnt bei null», sagte Trainer Urs Fischer über die Auswärtsstärke seines Teams, das in dieser Spielzeit alle Bundesliga-Partien in fremden Stadien gewann.

Elversberg trifft im eigenen Stadion am Abend (20.45 Uhr) auf Zweitligist SV Darmstadt 98. Das Team von Trainer Vincent Wagner hat in der laufenden Saison gegen Bayer Leverkusen (3:2) und den FC Augsburg (4:3) bereits begeisternde Heimspiele gezeigt. In der ersten Pokalrunde gewannen die Saarländer mit 3:1 beim MSV Duisburg.

© dpa-infocom, dpa:261027-930-898000/1

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