Nikosia (dpa/lrs) – Bei der Rückkehr auf die internationale Fußball-Bühne hofft der FSV Mainz 05 auf eine erfolgreiche Premiere in der Conference League. Zum Auftakt der Ligaphase muss das Team von Trainer Bo Henriksen heute Abend (18.45 Uhr/RTL+) auf Zypern bei Omonia Nikosia ran.

Die Rheinhessen sind erstmals seit neun Jahren und überhaupt erst zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte in Europa dabei. Bei der bisher letzten Teilnahme in der Saison 2016/17 schieden die Mainzer in der Gruppenphase der Europa League als Tabellendritter aus. Beim internationalen Comeback soll es für den Bundesligisten dieses Mal mit dem Einzug in die K.-o.-Phase klappen.