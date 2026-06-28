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Mainz gibt Gleiber per Leihe nach Saarbrücken ab
Daniel Gleiber
Daniel Gleiber wechselt auf Leihbasis vom FSV Mainz 05 zum 1. FC Saarbrücken. (Archivbild)
Torsten Silz. DPA

Daniel Gleiber verlässt den FSV Mainz 05 - zumindest vorerst. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Dort hofft er auf mehr Spielpraxis.

Lesezeit 1 Minute

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verleiht Mittelfeldspieler Daniel Gleiber für die kommende Saison zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Der 21-Jährige soll beim FCS mehr Spielpraxis auf Profiniveau sammeln.

Gleiber wechselte im Sommer 2020 vom Nachwuchs des FSV Frankfurt nach Mainz. Für das Profiteam der Rheinhessen kommt er bislang aber nur auf zwei Einsätze. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Gleiber vor allem für die zweite Mannschaft des FSV in der Regionalliga aktiv.

Bungert: Konkurrenz für Gleiber zu stark in Mainz

Der gebürtige Frankfurter mache seit zwei Jahren einen sehr guten Job und habe sich konstant entwickelt, sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert. «Aufgrund der starken Konkurrenz auf seiner Position in unserem Kader, ist die Leihe zum 1. FC Saarbrücken nun ein sinnvoller nächster Schritt, um diese Entwicklung weiter voranzutreiben.»

Der FCS sei «ein Verein mit viel Strahlkraft und klaren Zielen», sagte Gleiber. Er wolle sich in Saarbrücken beweisen und sportlich weiterentwickeln.

© dpa-infocom, dpa:260628-930-298445/1

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