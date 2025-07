Laubach (dpa/lrs) – Ein Lkw-Reifen hat sich in Laubach (Kreis Cochem-Zell) selbstständig gemacht und auf seinem rund 400 Meter langen Weg einen Sachschaden von rund 7.000 Euro verursacht. Der Reifen habe sich am Dienstag beim Einfahren in einen Kreisverkehr vom Hinterrad des Lastwagens gelöst, teilte die Polizei mit.

Er sei in eine stark abschüssige Straße gerollt, habe einen geparkten Pkw touchiert, das Fenster eines Firmengeländes durchbrochen und sei in einem Garagentor eingeschlagen. Dann blieb der Reifen laut Polizei am Straßenrand liegen. Verletzt worden sei niemand.