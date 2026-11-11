Nach dem Rücktritt von Bischof Karl-Heinz Wiesemann muss die Reform im Bistum Speyer ausgesetzt werden. Warum der Diözesanadministrator den Schritt für problematisch hält.

Speyer (dpa/lrs) – Nach dem Rücktritt von Bischof Karl-Heinz Wiesemann liegt der eingeschlagene Reformprozess im Bistum Speyer vorerst auf Eis. Solange kein neuer Bischof gefunden sei, werde die Strukturreform «Ein Segen sollt ihr sein» ausgesetzt. Dies habe der die Apostolische Nuntiatur, die Vertretung des Papstes in Deutschland, mit Verweis auf das Kirchenrecht der Diözese mitgeteilt, erklärte das Bistum Speyer.

Im Bistum bedauert man den Schritt, weil er eine jahrelange Verzögerung bedeuten könnte. «Wir werden die Entscheidung respektieren und umsetzen. Ich bin über den Inhalt des Schreibens jedoch enttäuscht», sagte Diözesanadministrator Markus Magin. Die geplanten nächsten Schritte während der sogenannten Sedisvakanz (lateinisch: leerer Stuhl) seien aus seiner Sicht mit dem Kirchenrecht vereinbar gewesen. Wesentliche oder gar rechtsverbindliche Entscheidungen hätten ausdrücklich dem neuen Bischof vorbehalten bleiben sollen.

Das Bistum Speyer umfasst die Pfalz und den Saarpfalz-Kreis mit rund 1,57 Millionen Menschen. Davon sind gut 420.000 Katholikinnen und Katholiken, wobei diese Zahl seit Jahren sinkt.

Zeitpunkt für Ernennung eines neuen Bischofs unklar

Wiesemann hatte seinen Rücktritt im August auch damit begründet, dass ihm die Kraft für den Reformprozess fehle, der unter anderem eine deutliche Reduzierung der Zahl der Pfarreien im Bistum vorsieht. Wann ein neuer Bischof feststeht, ist unklar, das Verfahren dauert in der Regel einige Zeit.

«Die Gründe für die Reform bestehen unverändert», erklärte das Bistum Speyer. Wegen der sinkenden Zahl der Katholikinnen und Katholiken sowie knapperen finanziellen Mittel könnten schon jetzt nicht mehr alle Pfarrstellen besetzt werden. «Die bisherigen Strukturen lassen sich auf Dauer nicht aufrechterhalten, ohne Haupt- und Ehrenamtliche zunehmend zu überfordern.» Diözesanadministrator Magin, der das Bistum übergangsweise verwaltet, befürchtet, dass die Aussetzung des Reformprozesses viele Beteiligte entmutigen und ihr Engagement schwächen könnte.