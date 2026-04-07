Nach dem Brand eines Lastwagens auf der A3 bleibt die Fahrtrichtung Frankfurt weiter beeinträchtigt. Die Bergungsarbeiten verzögern sich wegen eines beschädigten Gas-Kraftstofftanks.

Koblenz (dpa/lrs) - Nachdem ein Lastwagen auf der Autobahn 3 zwischen Neustadt (Wied) und Neuwied ausgebrannt ist, ist heute mit weiteren Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Am Dienstagnachmittag war nach Angaben der Verkehrsdirektion Koblenz zunächst die Zugmaschine in Brand geraten, bevor im weiteren Verlauf das Feuer auf den Sattelauflieger übergegriffen hatte.

Die Autobahn war bis in die Nacht in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt und der Verkehr an der Fernthal abgeleitet worden. Es entstand ein Rückstau von bis zu zwölf Kilometern Länge, hieß es aus der Verkehrsdirektion. Später wurde laut Mitteilung der linke Fahrstreifen wieder freigegeben.

Bei dem Brand entstand demnach ein Schaden in Höhe von etwa 500.000 Euro. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Die abschließenden Bergungsarbeiten mussten nach Angaben der Verkehrsdirektion aufgrund des beschädigten Gas-Kraftstofftanks unterbrochen werden. Deren Fortsetzung werde noch geklärt, sagte ein Sprecher der Verkehrsdirektion am Morgen. Bis zur vollständigen Bergung sei mit weiteren Verkehrseinschränkungen auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main zu rechnen, hieß es.