Ausbau der Eifelautobahn Laster, Lärm und Leiden: Leben in der Lücke Dirk Eberz 11.02.2026, 16:00 Uhr

i Hunderte Lastwagen rumpeln jeden Tag durch Dreis-Brück (Kreis Vulkaneifel). Die Bürger sind die Lärmbelästigung durch den Ausweichverkehr von der A1 satt. Ihre Forderung nach einem Lückenschluss ist jetzt endlich erhört worden. Dirk Eberz

Dreis-Brück ist das erste Dorf in der Lücke der A1. Seit Jahren rumpelt der Ausweichverkehr durch die kleine Eifelgemeinde. Jetzt soll der Ausbau endlich angegangen werden. Wir haben uns im Ort umgeschaut und mit dem Ersten Beigeordneten gesprochen.

Irgendwo mitten in der Eifel endet die A1 in einer Nebelschwade. Hinter einer rot-weißen Warnbake bricht die Fahrbahntrasse abrupt ab. Schuttberge, Betonröhren. Bonjour Tristesse. Es ist ein nasskalter Wintertag. Aus dem Dunst ragt eine orange Notrufsäule.







Artikel teilen

Artikel teilen