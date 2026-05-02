Der Kultursommer Rheinland-Pfalz hat mit einem großen Familien- und Kulturfest begonnen. Das Motto in diesem Jahr lautet «Die goldenen Zwanziger». Bis Oktober gibt es Veranstaltungen im ganzen Land.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz gibt es bis Oktober rund 250 Events im ganzen Bundesland. Am Samstagabend soll der Veranstaltungsreigen in der Fruchthalle in Kaiserslautern eröffnet werden. Das Motto in diesem Jahr lautet «Die Goldenen Zwanziger». Angeboten werden Projekte aus allen Kunst- und Kultursparten.

«Der Kultursommer Rheinland-Pfalz ist ein bundesweit einzigartiges Format. Er ermöglicht hochwertige Festivals und vielfältige Kulturprojekte auch in den ländlichen Räumen und trägt so ungemein zu unserer kulturellen Vielfalt und Teilhabe bei», sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) laut Mitteilung. Ein großer Teil des Kultursommers wird von Ehrenamtlichen gestaltet.

Das große Familien- und Kulturfest, das traditionell zur Eröffnung des Kultursommers in wechselnden Städten stattfindet, ist diesmal in Kaiserslautern und dauert noch bis zum Sonntag. Für die Stadt ist das Eröffnungsfest auch Teil der Feierlichkeiten zum 750-jährigen Stadtjubiläum.