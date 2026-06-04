Bratwürstchen zum Frühstück, Flunkyball-Turniere und ein Catwalk im Matsch – die Campingplätze bei Rock am Ring sind eine eigene Welt. Mit diesen kreativen Hobbys und Spielen verbringen die Ringrocker ihre Zeit, bevor das Festival offiziell startet.
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Matschige Wege, dreckige Kleidung und massive Rutschgefahr: Das kann nur eins bedeuten. Das Camping bei Rock am Ring ist in vollem Gange. Überall sind Ringrocker mit ihren vollbepackten Bollerwagen unterwegs, sie schleppen Campingkocher, Pavillons und skurrile Mitbringsel an.