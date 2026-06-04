Camping bei Rock am Ring Matsch, Dosenbier und skurrile Ideen zum Zeitvertreib Kim Fauss

Hannah Klein 04.06.2026, 16:01 Uhr

i Rock am Ring 2026: Für Trinkspiele gibt es jedes Jahr neue Varianten. Bei Flunkyball nutzt diese Gruppe einen Altreifen. Kevin Rühle

Bratwürstchen zum Frühstück, Flunkyball-Turniere und ein Catwalk im Matsch – die Campingplätze bei Rock am Ring sind eine eigene Welt. Mit diesen kreativen Hobbys und Spielen verbringen die Ringrocker ihre Zeit, bevor das Festival offiziell startet.

Matschige Wege, dreckige Kleidung und massive Rutschgefahr: Das kann nur eins bedeuten. Das Camping bei Rock am Ring ist in vollem Gange. Überall sind Ringrocker mit ihren vollbepackten Bollerwagen unterwegs, sie schleppen Campingkocher, Pavillons und skurrile Mitbringsel an.







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