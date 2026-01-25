Bei Canyon stehen die Zeichen auf Stellenabbau – die Krise in der Radbranche hat den Koblenzer Hersteller voll erwischt. Über die Situation haben wir mit dem Branchenkenner Alexander Walz von „Roadbike“ geprochen. Seine Einschätzung – auch zu Canyon.
Lesezeit 5 Minuten
Vor Jahren galt sie noch als die Boom-Branche schlechthin, seit 2023 befindet sie sich in einer veritablen Krise – die Fahrradbranche kann fraglos als Paradebeispiel für einen volatilen Markt gelten. Mittelfristig gilt die Branche europaweit als Wachstumsmarkt, aktuell aber ist zunächst einmal Konsolidierung angesagt.