Branchenkenner im Gespräch Krise bei Canyon fügt sich in Krise der Radbranche ein Klaus Reimann 25.01.2026, 06:00 Uhr

i Bis zu 320 Arbeitsplätze sollen bei Canyon abgebaut werden, ein Großteil am Stammsitz in Koblenz (Archivbild). Die Krise passt ins Gesamtbild einer Branche, die derzeit nur schwer in Tritt kommt. Kevin Rühle/Archiv. Kevin Ruehle

Bei Canyon stehen die Zeichen auf Stellenabbau – die Krise in der Radbranche hat den Koblenzer Hersteller voll erwischt. Über die Situation haben wir mit dem Branchenkenner Alexander Walz von „Roadbike“ geprochen. Seine Einschätzung – auch zu Canyon.

Vor Jahren galt sie noch als die Boom-Branche schlechthin, seit 2023 befindet sie sich in einer veritablen Krise – die Fahrradbranche kann fraglos als Paradebeispiel für einen volatilen Markt gelten. Mittelfristig gilt die Branche europaweit als Wachstumsmarkt, aktuell aber ist zunächst einmal Konsolidierung angesagt.







