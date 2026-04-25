Acht Ordensfrauen kehren nach einer Wallfahrt im Dönerladen ein. Für Schwester Irmingard wird es mit über 90 Jahren eine Premiere – und im Netz ein Millionenhit.

Koblenz (dpa) – Mit 92 Jahren isst eine Klosterschwester ihren ersten Döner: Der Video-Beweis dieser kulinarischen Entdeckungsreise geht auf Instagram viral. Der Ausflug des Koblenzer Klosters Arenberg in ein Industriegebiet in Mülheim-Kärlich war ein doppelter Erfolg – die Klosterschwestern waren vom Essen begeistert und auf Instagram wurde das Video in einer Nacht Millionen Mal aufgerufen.

Eine jüngere Schwester filmt die 92-jährige Irmingard, als diese beherzt in den Fladen beißt. «Wie war Dein erster Döner?», fragt sie und bekommt die Antwort: «Ich bin ganz begeistert.» Anscheinend schmeckt es der betagten Ordensfrau so gut, dass sie sich gleich viel jünger fühlt: 82 Jahre sei sie alt und habe das noch nie gegessen, erzählt sie in Video, bis die Mitschwester sie erinnert: «Du bist 92.»

Wallfahrt endet im Industriegebiet

In einem anderen Video berichtet das in den sozialen Medien sehr aktive Dominikanerinnen-Kloster, wie es zu dem Ausflug kam. Das Kloster habe einen Wallfahrtstag nach Trier unternommen. Am Abend wollte man noch einkehren. Weil einige Schwestern nicht mehr gut zu Fuß seien, habe man beschlossen, in ein Gewerbegebiet zu fahren, wo man besser parken kann.

«So kam es dann, dass wir mit acht Schwestern in einen Döner-Laden im Gewerbegebiet Mülheim-Kärlich eingefallen sind», berichtet eine Schwester am Abend. Im «Firat Kebap Haus» seien sie liebevollst begrüßt und toll bewirtet worden.

«Schwester Irmingard mit 92 und Schwester Hildegunde mit 89 haben heute Abend im ersten Mal in ihrem Leben Döner gegessen». Auch den jüngeren habe es richtig gut geschmeckt. «Wir haben jetzt alle das Gefühl, wir müssen jetzt gleich sterben, weil wir so voll gefuttert sind».

Verwunderung und Freude über Social-Media-Erfolg

Dass das Video so häufig geklickt wurde, überrascht und freut die Schwestern, wie eine von ihnen bei Instagram berichtet: «Hallo Ihr lieben Menschen da draußen, wie verrückt seid ihr denn bitte schön? 1,2 Millionen Klicks in einer Nacht für ein Dönervideo?» Die Freude sei jedenfalls groß, sagt die Schwester. Irmingard habe sich gewundert und gesagt: «Wie komisch, von denen kennen mich doch höchstens zehn.»