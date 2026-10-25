Das regnerische und teils stürmische Herbstwetter hat mehrere Stunden lang den Regionalzugverkehr zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz ausgebremst. Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

Saarbrücken/Landstuhl (dpa/lrs) - Nach Verspätungen und Ausfällen mehrerer Linien im Regionalzugverkehr zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland können Pendler aufatmen. Die seit dem frühen Morgen gesperrte Strecke zwischen Landstuhl und Homburg sei seit 14.00 Uhr wieder frei, teilte ein Sprecher der Bahn mit. Ein umgestürzter Baum hatte die Schienen blockiert.

Bereits am Samstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) stürmisches und regnerisches Wetter angekündigt. Die vergangenen Stunden verliefen nach Angaben eines Sprechers der Polizei Saarbrücken allerdings im gesamten Saarland ohne größere Schäden. Auch sei niemand verletzt worden, hieß es.

Rund 20 Mal seien die Einsatzkräfte bis zum Morgen alarmiert worden - jeweils wegen Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume. Positiv fällt die Bilanz bei der Polizei in Rheinland-Pfalz: Die Polizeipräsidien im Land meldeten am Vormittag keine größeren unwetterbedingten Einsätze. Die Meteorologen des DWD erwarten im Tagesverlauf abgeschwächte Windstärken.