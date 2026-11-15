Inmitten von tonnenweise Müll
Katze aus Müllgrube in 15 Metern Tiefe gerettet
Katze frisst Katzenfutter
Katze «Maya» wurde nach der Rettungsaktion in eine Tierklinik gebracht. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Glück im Unglück für eine Katze in Saarbrücken: Aufmerksamen Mitarbeitern einer Müllverwertungsanlage hat es der Stubentiger zu verdanken, dass er aus 4.000 Tonnen Müll wieder herauskam.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa) – Die Feuerwehr Saarbrücken hat eine schwarz-weiße Katze in Not aus einem Müllbunker befreit. Aufmerksame Mitarbeiter entdeckten das Tier am Vormittag in etwa 15 Metern Tiefe in der Grube, wie die Feuerwehr mitteilte. Um sie wieder nach oben zu befördern, seien spezialisierte Höhenretter alarmiert worden.

Eine Einsatzkraft stieg demnach mit einer Atemschutzmaske durch die Entladeluke des Müllbunkers ab und fand Katze «Maya» inmitten von 4.000 Tonnen Müll, die dort gelagert werden. Mit einem Kescher sei das Tier gleich beim ersten Versuch eingefangen worden, hieß es.

«Maya» sei nach ihrer Rettung augenscheinlich unverletzt, aber erschöpft gewesen. Sie wurde von der Feuerwehr in eine Tierklinik transportiert. Dort seien der Chip ausgelesen und so die Besitzerin kontaktiert worden.

© dpa-infocom, dpa:261115-930-999413/1

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