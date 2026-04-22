Vor dem Heimspiel gegen seinen Ex-Club Eintracht Braunschweig relativiert Lieberknecht seine harten Ansagen aus der vergangenen Woche. Der Fokus liegt auf dem Duell mit dem Abstiegskandidaten.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Beim 1. FC Kaiserslautern hat Trainer Torsten Lieberknecht eine Rolle rückwärts gemacht. Die angekündigten sehr, sehr harten Entscheidungen nach der Niederlage bei Holstein Kiel hat der Coach vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig vertagt.

«Den Zeitraum der Konsequenzen habe ich offengelassen. Die Jungs haben auch schon viel Freude bereitet. Ich weiß aber, dass ich mit den Verantwortlichen um mich herum, die Augen offen halten muss», erklärte Lieberknecht vor der Begegnung gegen seinen Ex-Club am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Kaiserslautern muss im heimischen Fritz-Walter-Stadion auf den Langzeitverletzten Ivan Prtajin verzichten. Erik Wekesser ist noch krank und fällt ebenfalls aus.

Lieberknecht: «Nehme mich selbst nicht aus der Kritik aus»

Gegen den Tabellen-16. aus Niedersachsen müssen die Pfälzer eine Reaktion zeigen. «Uns ist leider vor dem Tor die Effizienz abhandengekommen, wir hätten in Kiel in Führung gehen müssen. Und dann passiert etwas mit dem Team. Wir müssen uns als Mannschaft voll dem FCK verschreiben. Ich nehme mich selbst aber nicht aus der Kritik aus», sagte Lieberknecht.

Wie der 52-Jährige zugab, sei ein Duell mit der Eintracht für ihn immer noch etwas Besonderes: «Meine Zeit in Braunschweig war für mich sehr prägend. Daher ist es immer noch ein Spiel, dass eine gewisse Emotionalität für mich hat», sagte er. Lieberknecht hatte die Niedersachsen 2013 in die Bundesliga geführt.