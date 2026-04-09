Im Neunkircher Zoo ist erstmals seit dem Jahr 2009 wieder ein Trampeltier zur Welt gekommen. Welche Startschwierigkeiten die kleine Stute hatte und wo über ihren Namen abgestimmt werden kann.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Besonderer tierischer Nachwuchs im Neunkircher Zoo: Dort hat Trampeltierstute Hope ein gesundes Jungtier auf die Welt gebracht. Nach Angaben des Zoos handelt es sich um die erste Trampeltiergeburt seit dem Jahr 2009.

Für das vierjährige Muttertier ist es der erste Nachwuchs. Hope zeige zwar intensive Muttergefühle ihrem Neugeborenen gegenüber, habe das Fohlen jedoch zunächst nicht an ihr Euter gelassen, teilte der Zoo mit. Deshalb werde die kleine Stute, die derzeit noch keinen Namen trägt, mehrmals täglich von den Tierpflegern mit der Flasche gefüttert.

Die Flasche nehme die junge Stute sehr gut an. Nach leichten Startschwierigkeiten, bei denen sich das Verdauungssystem erst auf die Ersatzmilch habe einstellen müssen, entwickele sich das Jungtier nun zufriedenstellend.

Vatertier Mojo – es ist neun Jahre alt – beobachte das Geschehen derzeit noch mit etwas Abstand. Die Anlage wurde vorübergehend so angepasst, dass Mutter und Jungtier einen eigenen Bereich haben.

Abstimmung über Namen bis zum 23. April

Bis einschließlich 23. April kann auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Zoos über den Namen des Trampeltier-Nachwuchses abgestimmt werden. Zur Auswahl stehen drei Vorschläge: Naran, Baatarjin und Hinari.

Sobald der Name feststehe, sei das Jungtier auch auf der Suche nach Taufpaten, hieß es. Diese werden zum Patentag am 16. Mai eingeladen und können dann dabei sein, wenn das Jungtier seinen Namen erhält.