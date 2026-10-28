Ein Mann musste nach einer Rangelei in Mainz ins Krankenhaus, ein Jugendlicher meldet sich später bei der Polizei. Was dem Treffen der beiden vorausging.

Mainz (dpa/lrs) – Bei einem Streit in Mainz ist ein 28-Jähriger mit Pfefferspray verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es im Stadtteil Weisenau am Dienstagabend zu dem Streit zwischen ihm und einem 17-Jährigen gekommen. Dabei soll der Jugendliche mit einem Messer den Autoreifen des Mannes zerstochen haben. Anschließend sei es zu einer Rangelei gekommen, bei der der Jugendliche Pfefferspray in Richtung des 28-Jährigen gesprüht haben soll.

Zeugen verständigten die Polizei. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Der Jugendliche sei zunächst geflohen, habe sich aber später selbst bei der Polizei gemeldet und eingeräumt, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei bei ihm auch das Messer sicher.

Dem Streit soll eine Auseinandersetzung in sozialen Netzwerken vorausgegangen sein, auf die hin sich die beiden Kontrahenten am Ort des Geschehens verabredet hätten. Die Polizei ermittelt nun zum Ablauf und den Hintergründen sowie wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.