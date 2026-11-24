Nach Ende der Elternzeit suchen viele Familien für ihr Kleinkind einen Kita-Platz. Eine Befragung von Eltern zeigt, dass in Rheinland-Pfalz wie in ganz Deutschland der Bedarf nicht gedeckt wird.

Mainz (dpa/lrs) – Rund jede fünfte Familie mit ein- oder zweijährigen Kindern hat im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz trotz Bedarfs keinen Kita-Platz bekommen. Das geht aus dem «Kita-Gap-Portal» hervor, einem gemeinsamen Angebot des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und des Deutschen Jugendinstituts. Das Portal zeigt auf Basis von Elternbefragungen die Betreuungslücke in Deutschland und einzelnen Bundesländern. In Rheinland-Pfalz wurden rund 300 Familien befragt.

Deutschlandweit erhalte etwa jede sechste Familie mit Kleinkind trotz Bedarfs keinen Kita-Platz, wie die Zahlen zeigen. In Rheinland-Pfalz fehlen somit verhältnismäßig mehr Kita-Plätze als im deutschlandweiten Durchschnitt. Regional gibt es laut BiB große Unterschiede: Vor allem in Ostdeutschland ist der Mangel an Kita-Plätzen deutlich niedriger als in Westdeutschland. Insgesamt wurden in Deutschland 7.284 Familien befragt.

Betroffen seien laut BiB vor allem Familien, deren Kinder besonders von früher Bildung, Betreuung und Erziehung profitieren würden – also armutsgefährdete Familien, Familien mit Migrationshintergrund und Eltern ohne akademischen Abschluss. Von den 71 in Rheinland-Pfalz befragten Familien mit Migrationshintergrund hätten 34 Prozent keinen Kita-Platz erhalten. Damit treffe der Mangel an Betreuungsplätzen diese Familien im Land am stärksten.