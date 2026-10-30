Koblenz (dpa/lrs) – Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall Koblenz mit Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Auftakt ist am Montag (2. November) mit einem Sternmarsch durch das Koblenzer Industriegebiet und einer Kundgebung am Messeplatz am Wallersheimer Kreisel, wie die Gewerkschaft mitteilte. Daran beteiligen sich den Angaben nach Beschäftigte von sieben Unternehmen. Drei Demonstrationszüge sollen um 11.00 Uhr bei ZF, Novelis und Stabilus starten.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland fünf Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das Angebot der Arbeitgeber sieht eine Erhöhung um 1,3 Prozent ab Juli 2028 sowie eine Einmalzahlung von 640 Euro ab Juli 2027 vor. Die Laufzeit soll bis Ende 2028 reichen. Das Angebot bedeute für viele Beschäftigte einen weiteren Reallohnverlust, kritisierte die Gewerkschaft.