Brände
Hoher Sachschaden bei Garagenbrand im Landkreis Bad Dürkheim
Feuerwehr
Verletzt wurde bei dem Brand niemand. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Eine Garage steht in Flammen, mehrere Fahrzeuge werden zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen laut Polizei noch.

Ellerstadt (dpa/lrs) – Bei einem Garagenbrand im Landkreis Bad Dürkheim ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstanden. In der Garage in Ellerstadt hätten mehrere Fahrzeuge gestanden, die vollständig ausgebrannt seien, teilte die Polizei mit. Der Brand brach demnach am frühen Sonntagmorgen aus. Nach etwas mehr als einer Stunde habe die Feuerwehr das Feuer vollständig gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wieso das Feuer ausbrach, war zunächst unbekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260427-930-999880/1

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